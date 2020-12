Examens nationaux de Licence et de Master au Bénin:De nouvelles dates fixées

Les candidats aux examens nationaux de Licence et de Master sont situés sur les nouvelles dates retenues pour les compositions. Initialement prévues pour se dérouler du lundi 21 au mercredi 30 décembre 2020, les phases écrite et pratique de la Licence se tiendront désormais du lundi 04 au mercredi 20 janvier 2021. Et celles du Master se tiendront, quant à elles, du lundi 15 février au vendredi 05 mars 2021, au lieu du 25 janvier au 03 février 2021. Ainsi, les résultats de l’examen de Licence seront proclamés du lundi 08 au mercredi 10 février 2021. Quant aux candidats au Master, ils seront fixés sur leurs sorts du 25 au samedi 27 mars 2021. A noter que la délivrance des attestations débutera respectivement le 15 mars 2021 pour la Licence et le 25 avril 2021 pour le Master.

Benjamin Douté