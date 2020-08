Expérimentation de l’apprentissage de l’Anglais au primaire:De nouveaux enseignants bientôt recrutés

Dans le cadre de la poursuite du programme d’expérimentation de l’apprentissage de l’Anglais au primaire, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a lancé un avis de recrutement de nouveaux enseignants au profit des écoles expérimentales dans le sous-secteur de l’enseignement primaire. L’information a été rendue publique à travers un communiqué. Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité béninoise, être titulaire d’un diplôme de Licence ou de Bapes en Anglais, être immédiatement disponible et libre de tout engagement et être disposé à travailler partout où besoin sera sur le territoire national. Les Agents permanents de l’Etat (Ape), Agents contractuels de l’Etat (Ace), les aspirants et leurs suppléants, ne sont pas autorisés à postuler. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne. Les présélectionnés seront invités à un entretien et à une vérification de l’authenticité de leur diplôme avant tout recrutement.

Léonce Adjévi