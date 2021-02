Fact-checking et la désinformation liés au Covid 19:Les journalistes béninois aguerris

Les journalistes béninois ont désormais assez de rudiments pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. C’est grâce au Réseau inter africain des femmes, médias, genre et développement, Ong Famedev, une organisation féminine des médias et de communication basée à Dakar au Sénégal, mais couvrant essentiellement deux sous-régions du continent, l’Afrique occidentale et centrale que la formation sur le Fact-checking et la désinformation liée au Covid-19 a été organisée au profit des journalistes béninois les 27 et 28 janvier 2021 à Porto-Novo. A en croire le point focal Bismarck Sossa de ce réseau au Bénin, l’objectif du projet réside uniquement dans la volonté d’organiser trois ateliers nationaux de formation des organisations et professionnels des médias au Niger, au Bénin et en Guinée Conakry, sur les techniques de vérification des faits en lien avec la crise du Covid-19 et un atelier régional de formation devant aboutir à la mise en place d’une plateforme de suivi de la mise en œuvre des acquis de ces différentes formations. L’expert-formateur, François Awoudo, a entretenu les hommes des médias sur : « Le Fact-checking : clarifications conceptuelles et évolution », les méthodes et outils du Fact-checking, le Covid-19 et le Fact-checking et l’Afrique, le Covid-19 et le Fact-checking ». Ces différentes communications ont été entrecoupées par des travaux de groupes et des cas pratiques bien nourris.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)