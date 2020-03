Factures d’électricité moins salées au Bénin:‘’Mca-Bénin II’’ promeut l’efficacité énergétique

Parvenir à des factures moins salées chaque mois pour le consommateur, c’est le but visé par l’efficacité énergétique. Et pour ce faire tout un arsenal est mis en place par le Millennium challenge account-Bénin II, dont une campagne de sensibilisation des populations sur l’utilisation des appareils électroménagers qui consomment moins d’énergie. C’est dans ce cadre que le Mca-Bénin II a tenu à sensibiliser d’abord les journalistes. Les hommes des médias ont été conviés, hier jeudi 12 mars 2020, à un atelier de formation à Cotonou.

L’une des informations justement issue de ces échanges est la mise en vigueur très prochainement de l’étiquette-énergie qui permettra désormais aux citoyens de choisir les appareils les plus efficaces, ceux qui consomment le moins d’énergie possible pour un même service rendu. Dans ce même registre, le gouvernement a fixé au 30 juin 2020, la date butoir pour l’exécution du décret n°2018-563 du 19 décembre 2018, qui fixe les normes minimales de performances énergétiques et le système d’étiquetage-énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin. Selon ce décret, tous les importateurs, distributeurs et vendeurs des produits sont tenus de commercialiser les produits qui répondent aux normes d’efficacité énergétique. Et les emballages des produits doivent porter une étiquette-énergétique en vigueur au Bénin. C’est une veille qui sera menée par plusieurs structures dont l’Aberme, la Douane et les Inspecteurs du commerce.

Derrick Cakpo (Coll)