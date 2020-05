Fcbe, c’est gagné ! 

Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) s’invite à la répartition des sièges des conseillers communaux. C’est ce qui se dégage des grandes tendances issues des compilations de décomptes parallèles au terme du scrutin du dimanche 17 mai 2020. Grosse surprise pour tout observateur attentif de l’actualité politique nationale.

La probabilité pour le parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) de franchir la rive était faible. Mais, à cœur vaillant, rien d’impossible. Ce qui paraissait très difficile a été surmonté. Au stade actuel des tendances, il ne faut plus de doute que des candidats du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) siégeront en qualité de conseillers dans plusieurs Communes, notamment celles du Borgou, de l’Alibori et des Communes du département des Collines. Le parti de Hounkpè a aussi fait des percées dans le Mono, notamment à Bopa, dans l’Atacora, à Kérou et à Kouandé, dans le département de la Donga, plus précisément à Djougou et Bassila et dans le département du Plateau dans les communes de Pobè et d’Ifangni. Pour tout calcul fait, le parti Fcbe a réalisé un score au-dessus des 10% des suffrages exprimés, ce qui lui permet de prendre part à l’attribution des sièges. Cette performance est un gage qui permettra aux membres de cette formation politique divisés le processus de délivrance du récépissé au parti, et minés par les querelles de positionnement sur les listes électorales. Cette crise interne au parti a amené le président d’honneur, Yayi Boni à renoncer à ce statut. Maintenant que le parti survivra que fera Yayi Boni ?

Jean-Claude Kouagou