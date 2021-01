Fête annuelle de la cellule Yarakinnin de l’Atctb:Charles Toko accompagne des artisans du Borgou

Le premier adjoint au maire de Parakou et promoteur de la ferme Kdk, Charles Toko a apporté un soutien de taille aux membres de la cellule Yarakinnin réunis au sein de l’Association des tailleurs, couturiers et tricoteurs du Borgou (Acctb). Il a parrainé la célébration de leur fête annuelle samedi 23 janvier 2021 qui a eu lieu à la Place Tabéra de Parakou.

Les membres de la cellule Yarakinnin de l’Association des tailleurs, couturiers et tricoteurs du Borgou (Atctb) ont célébré leur fête annuelle le samedi 23 janvier 2021. La 7ème édition de cette manifestation qui a eu lieu à la place Tabéra de Parakou a été parrainée par le premier adjoint au maire de Parakou Charles Toko, promoteur de la ferme Kdk. Cette fête, riche en chants et danses, a servi de tremplin aux maîtres et maîtresses couturiers du quartier Yarakinnin, de faire le point des activités menées au cours de l’année 2020 par leur cellule, pour le développement de leur profession. Cette édition a été également marquée par le partage d’expériences entre les participants pour leur permettre de se perfectionner davantage dans leur métier. Pour Zul-Kifly Zakari, représentant du parrain de l’événement, l’entrepreneur agricole Charles Toko est résolument engagé dans la promotion des corps de métiers. C’est ce qui selon lui, l’a poussé à parrainer cette fête. A en croire Zul-Kifly Zakari, pour l’ancien maire, les artisans constituent un maillon indispensable dans le développement du Bénin et il fera toujours du mieux qu’il peut pour les soutenir. Il en est de même pour le chef de l’Etat Patrice Talon, rappelle-t-il, pour qui l’artisanat est un secteur vital pour l’économie; ce qui justifie la part belle réservée à ce secteur dans le Programme d’actions du gouvernement (Pag).

Léonce Adjévi