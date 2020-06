Fête de la musique 2020:Une nouvelle touche pour éviter la propagation du Covid-19    

La pandémie du Coronavirus n’empêchera pas l’organisation de la fête internationale de la musique célébrée le 21 juin de chaque année. Seulement que l’édition 2020 de cette journée sera marquée par une nouvelle touche. De sources proches de l’Agence nationale des événements culturels et sportifs et des manifestations officielles (Anecsmo), la fête internationale de la musique 2020 sera organisée dans un nouveau format du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19. La journée sera célébrée les 20 et 21 juin à Cotonou, Natitingou, Parakou et Porto-Novo. Contrairement aux éditions antérieures, les différents podiums prévus à cet effet se feront sans le public. Depuis leur maison ou leur lieu de travail, ils pourront suivre la prestation des artistes (47) sollicités pour la circonstance via les chaînes de télévision et les canaux digitaux. Selon les mêmes sources, le principe de la captation vidéo a été retenu pour limiter la propagation du Coronavirus. Outre le caractère festif de la célébration, les artistes, à travers des spectacles live, semi live et play back sensibiliseront le public sur le respect des gestes barrières. Tous les styles musicaux sont prévus pour égayer les mélomanes.