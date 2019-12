Fêtes de fin d’année:Vano en concert demain

La plus grosse attraction de fin d’année est le concert que l’artiste musicien rappeur Adjivon Sylvanus alias Vano organise le samedi 28 décembre 2019. L’annonce a été faite à travers une conférence de presse organisée hier jeudi 26 décembre par l’artiste à Cotonou. « Le plus gros concert de ma carrière est le plus gros concert de l’année que j’organise ce 28 décembre », a-t-il fait savoir. L’objectif de ce concert selon Romaric Zomahoun, manager de l’artiste, est d’avoir 18.000 à Canal Olympia de Cotonou et 18.000 fans sur l’esplanade. Il a signalé que Vano sera accompagné de plusieurs autres artistes béninois dans un concert live et inédit. Tout en invitant le public à effectuer massivement le déplacement pour soutenir l’artiste, il a rassuré de la mise en place d’un dispositif de sécurité sur le site.

Jokvien Tchobo (Coll externe)