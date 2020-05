Filière ananas:L’Atda 7 octroie du matériel à 09 coopératives

L’Agence territoriale de développement agricole (Atda) a décidé de venir en appui aux coopératives de prestation de services agricoles (Copsa). Le vendredi 15 mai 2020 à son siège à Abomey-Calavi, elle a mis un important lot de matériels et d’équipements à la disposition de 09 Copsa. Il s’agit de Wanignon de Zoungoudo, Allowanou de Holansatin, Forces unies de Dihinonko, Gbénonkpo d’Avazounkpa, Mahoudegbé-Houénoussou de Zinvié, Midokpo de Tanta, Gbénonkpo de Zannoudji, Affossogbé de Cada-centre et Aïdéhou d’Agon. Pour un coût global de 24.928.200 francs Cfa, les neufs kits sont composés chacun de trois tire-forts pour l’essouchage, un tricycle avec remorque de transport, trois brouettes, deux décamètres, quatre pulvérisateurs de dos, et quatre kits d’équipements de production individuelle. Selon le directeur général de l’Atd pôle 7, Prosper Sagbo, la dotation en équipements des ouvriers agricoles organisés en coopératives permettra de booster la production et contribuera à l’atteinte des objectifs du Pag dans son volet agriculture. Pour le directeur de la programmation et de la prospective du Maec, elle s’inscrit dans la logique du gouvernement de promouvoir la filière ananas et faire du Bénin une puissance agricole. Il a, pour finir, invité les bénéficiaires à un bon usage et une exploitation optimale des divers matériels et équipements.