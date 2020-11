Financement des partis politiques : La Céna remet des chèques à l’Up, au Br et à la Fcbe

505,9 millions, 590,5 millions et 103,5 millions de FCfa. Ce sont les montants des chèques reçus l’après-midi de ce jeudi 5 novembre 2020, au siège de la Céna, respectivement par les représentants du Bloc républicain (Br), de l’Union progressiste (Up) et la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), dans le cadre du financement public des partis politiques. « Je voudrais vous rappeler que conformément au décret 2020-362 du 22 juillet 2020 portant financement des partis politiques pour l’année 2020 en son article 2 alinéa 2, la part du financement à recevoir par les partis politiques éligibles, couvre les deux derniers trimestres de l’année et s’élève à 1,5 milliard de francs Cfa », a déclaré à leur endroit Emmanuel Tiando, président de la Céna. Ainsi, l’Etat apporte un appui financier aux partis politiques, qui complète leurs ressources propres. Un appui exclusivement destiné à la couverture partielle des dépenses de fonctionnement, de participation aux consultations électorales, d’éducation civique ainsi qu’à la formation des militants.