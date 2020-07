Financement des sports:Un grand pas vient d’être franchi

Plusieurs textes et lois axés sur les politiques nationales des sports, de la jeunesse et des loisirs sont actuellement en cours d’élaboration en République du Bénin. Au nombre de ces documents, figure le projet de loi portant financement des sports. Le comité technique de suivi de l’élaboration et de l’actualisation desdits textes a été installé, mardi 7 juillet 2020, par le ministre des Sports Oswald Homéky.

C’est le président du Comité national olympique et sportif du Bénin (Cnosb), Julien Minavoa, qui a la charge de présider ce groupe de travail composé entre autres de juristes, d’universitaires, d’anciens sportifs de renom et des membres du mouvement sportif. A en croire le ministre Homéky, le Programme d’actions du gouvernement (Pag) a entrepris plusieurs projets phares dont la mise en œuvre exige la disponibilité des textes ou leur actualisation en vue de la consolidation des acquis. « En initiant les différents documents et chartes dans les secteurs sports, jeunesse et loisirs ainsi que d’une loi qui organise le financement du sport au Bénin, nous voudrions nous assurer que les bases du développement des sports, des loisirs, de promotion, d’organisation de la jeunesse au Bénin soient définitivement établies », a expliqué le ministre des Sports. Le comité technique de suivi de l’élaboration et de l’actualisation des politiques nationales des sports, de la jeunesse et des loisirs dispose de trois mois pour livrer les conclusions de ses travaux. « Tous les textes, projets de loi et autres chartes devront être disponibles au plus dans le mois de novembre 2020 », a conclu Oswald Homéky.