Flambée des cas de Covid au Bénin:« Chacun doit être son propre bouclier », selon Agapit Maforikan

Le gouvernement, face à la flambée du nombre des malades de Covid 19, a décidé de lever la mesure de restriction pour la chloroquine. Pour le Consultant politique Agapit Napoléon Maforikan, cette décision est venue à point nommé pour intensifier l’action préventive. Seulement, a-t-il indiqué, cela n’empêche pas de continuer les gestes barrières prescrites par l’Exécutif. Au contraire, c’est le moment plus que jamais de maintenir la veille, car tous les jours il va falloir s’attendre à de nouveaux cas. De fait, chacun doit être son propre bouclier et celui des autres afin que la décrue s’observe assez rapidement. A ce propos, Agapit Napoléon Maforikan invite les uns et les autres à plus de responsabilité et de discipline. Outre cela, il conseille à ceux qui ont des besoins d’informations sur cette maladie de consulter régulièrement le site web du gouvernement. A défaut, ils peuvent suivre la rubrique dédiée au coronavirus sur l’émission « Le grand soir » de la chaîne de télévision E-Télé pour être davantage édifiés.

Joël Bosou