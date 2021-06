Suite à sa confirmation au poste de ministre du Travail et de la fonction publique, la ministre Adidjatou Mathys met à nouveau ses cadres en ordre de bataille pour de nouveaux défis en lien avec la vision du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, pour l’atteinte des objectifs du deuxième quinquennat. Lors d’une séance du Codir, jeudi 3 juin 2021, l’autorité ministérielle a tenu un langage de vérité avec ses cadres qu’elle a invité au sacrifice, au dévouement et à l’abnégation au travail. Elle les a exhortés à l’amélioration de la qualité et surtout à la célérité dans le traitement des dossiers. Elle attend également d’eux des innovations. A cette occasion, la ministre Adidjatou Mathys a annoncé pour la première quinzaine du mois de juin 2021, une retraite stratégique qui sera assortie d’une feuille de route. L’objectif est de faire l’état des lieux, de voir comment pérenniser les acquis et aller de l’avant avec des innovations. Le directeur de cabinet, Victorin V. Honvoh, après avoir félicité la ministre pour sa confirmation, a pris l’engagement au nom des membres du Codir, de faire respecter les orientations de l’autorité pour une contribution efficiente et efficace du ministère à la réussite des actions du gouvernement.

Serge Adanlao