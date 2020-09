Fonctionnement des pharmacies:Une nouvelle règlementation à Parakou

Toutes les pharmacies n’ouvriront plus les portes les dimanches dans la ville de Parakou. C’est la décision issue de la nouvelle organisation des officines. Pour Dr Raoul Atchédokpé, secrétaire général du Collectif des pharmaciens du septentrion, ce qui change essentiellement, c’est que les dimanches, désormais seules les pharmacies de garde seront ouvertes pour servir la clientèle, contrairement au passé, où on peut voir les voir toutes ouvertes les dimanches. Il estime que les pharmacies qui ne seront pas de garde, seront quant à elles, fermées. C’est une mesure de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin qui envisage dynamiser le fonctionnement des pharmacies au Bénin. « C’est l’Ordre national des pharmaciens du Bénin qui a demandé à ce qu’on se réorganise au sein de notre collectif en attendant l’harmonisation du programme au niveau national », a expliqué Raoul Atchédokpé. Il ajoute que cette réorganisation est une mise en conformité avec les textes qui régissent la corporation. « Cette réforme, c’est pour nous mettre à jour par rapport à notre réglementation qui nous exige que dans une ville, s’il y a plus d’une pharmacie, de s’organiser à tour de rôle pour assurer le service », a-t-il déclaré. Le secrétaire général du Collectif des pharmaciens du septentrion rassure les populations sur la régularité des prestations pharmaceutiques. « Il suffit d’aller vers la pharmacie la plus proche voir le tableau des tours de garde pour se situer sur les pharmacies qui sont de garde et se rendre dans ces pharmacies. Il n’y aura pas rupture de services », a-t-il expliqué. Au moins cinq pharmacies assureront donc la garde dans la ville de Parakou tous les dimanches.

Bour-Han Amoussa (Stag)