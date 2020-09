Fonctionnement et organisation de la Haac:Bientôt une loi modificative et complétive pour renforcer l’institution

Le député Augustin Ahouanvoébla a décidé d’impacter de fort belle manière la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). Après 28 années d’activités, l’élu de la 20ème circonscription a jugé nécessaire d’apporter une plus value à l’institution. C’est ainsi qu’il a introduit une nouvelle loi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo pour atteindre son objectif.

Il s’agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°92-021 du 21 août 1992, relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). Cette loi a été affectée hier, mardi 1er septembre 2020 à la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou pour étude et production du rapport à présenter à la plénière.

A-A. (Corresp. Ouémé-Plateau)