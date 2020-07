Formation des points focaux par commune:L’Anatt renforce sa collaboration avec les Communes

L’Agence nationale des transports terrestres (Anatt) veut faire asseoir la politique du gouvernement en matière de transport terrestre dans les Communes. Dans ce cadre, elle a organisé le jeudi 16 juillet 2020, une formation à l’endroit de ses points focaux désignés par Commune. Les travaux de l’atelier pour le compte des points focaux des mairies des départements du Mono et du Couffo ont été lancés par le Directeur général de l’Agence, Thomas Agbéva, jeudi 16 juillet 2020 à Lokossa.

Faire asseoir la politique du gouvernement en matière de transport terrestre dans les Communes. C’est l’objectif visé par cette première formation à l’endroit des points focaux de l’Anatt dans les Communes. A cet effet, chaque Commune, a désigné son représentant qui servira de pont entre avec l’Agence qui veut travailler en étroite collaboration avec les mairies pour plus de résultats. Il s’agit des maires, des adjoints aux maires, ou des conseillers communaux désignés par la mairie pour veiller au sein de la Commune à la mise en application de la politique de l’Etat en matière de transport terrestre. L’Anatt a choisi de renforcer sa collaboration avec les Communes à travers ces points focaux compte tenu du fait que le développement du transport en général et du sous-secteur des transports terrestres en particulier, a des implications économiques qui ne sont plus à démontrer. En effet, c’est le transport terrestre au Bénin, qui relie les points de production aux points de vente, et les points de vente aux points de consommation. Depuis 2016, au regard de la valeur contributive du volet transport terrestre dans la croissance économique du Bénin, le chef de l’Etat, a innové et a mis l’accent sur un certain nombre de réformes. C’est ce qui justifie la transformation de l’ex-Direction générale des transports terrestres (Dgtt) en une agence, pour qu’il y ait plus de sérénité dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de transport terrestre. Aussi, l’Anatt s’intéresse-t-elle, aux Communes parce qu’il y a trois de ses missions qu’elle ne peut accomplir sans l’implication des Communes, des élus communaux et des maires. En effet, au niveau des différentes Communes, il y a le transport urbain, le transport rural, et le transport interurbain. L’Anatt a pour mission, d’assister les Communes ou les collectivités locales dans la conception, l’organisation et la gestion du transport urbain, interurbain et rural. Et pour y parvenir, il faut que l’Anatt ait des répondants au niveau des différentes collectivités locales. L’Anatt a également pour mission, de mettre en œuvre, en collaboration avec les différentes Communes, la politique nationale de l’Etat béninois en matière de mobilité humaine. L’Anatt a besoin des mairies pour collecter des données statistiques sur les frètes routiers (les carrières). A travers cette formation, ces points focaux ont désormais pour mission, d’aider l’Anatt à collecter les données statistiques en matière de transport terrestre notamment le transport routier en République du Bénin. La formation a été initiée à l’intention de ces points focaux, afin qu’ils s’approprient les différents textes, qui encadrent le sous-secteur des transports terrestres. Au cours de cette formation, l’accent a été mis sur les rôles des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat béninois en matière de transport terrestre.

Abdourhamane Touré