Formation privée en santé dans des pays limitrophes:Un réseau de délivrance de faux parchemins détecté (Les premiers cerveaux du réseau identifiés et maîtrisés)

Un réseau de délivrance de faux diplômes pour des formations en santé dans des pays limitrophes a été démasqué par le Ministère de la santé. Les premiers cerveaux sont en train d’être identifiés et maîtrisés pour épargner les apprenants et leurs parents de la gangrène.

Suite à une alerte lancée dans les pays limitrophes, il a été décelé un réseau de rançonnement et de délivrance de faux parchemins par des instituts et écoles de formation des pays limitrophes non autorisés par le Bénin. Il s’agit de diplômes ronflants délivrés à tour de bras par ces écoles et instituts qui ne tiennent pas compte de la qualité de la formation. En effet, le diplôme délivré est reconnu par l’école ou l’institut, mais la qualité qu’ils revendiquent n’est pas du tout appropriée. Tout porte à croire que le parchemin est juste délivré pour satisfaire le désir d’avoir le diplôme sans aucune formation en la matière. Conséquence, les apprenants mis sur le marché de l’emploi sont incompétents une fois dans les formations sanitaires. De sources proches du Ministère de la santé, les premiers cerveaux de la mafia sont en train d’être identifiés et maîtrisés. L’opinion publique sera informée dans les prochains jours des actions fortes qui sont en cours pour décourager les personnes impliquées de près ou de loin dans cette nébuleuse. Pour faire la lumière sur l’affaire, le Ministère de santé s’est associé à d’autres Ministères concernés. Un cadre de concertation est mis en place et aura pour principale mission, de faire une analyse globale de la situation. Le gouvernement prendra des mesures de prévention appropriées et engagera des actions pour décourager les personnes coupables. Il s’agit de corriger cela très rapidement, de mieux éclairer la situation et de situer les responsabilités.

Abdourhamane Touré