Fourniture et installation de générateurs de dialyse:Le gouvernement vole au secours des dialysés

Le gouvernement béninois vole au secours des dialysés. Le Conseil des ministres du mercredi 7 octobre 2020, a autorisé la contractualisation pour la fourniture et l’installation de générateurs de dialyse, d’appareils d’hémofiltration et d’unités de traitement d’eau au profit de certains hôpitaux.

25 générateurs de dialyse et un appareil d’hémofiltration au profit du Cnhu-Hkm, 16 générateurs de dialyse et un appareil d’hémofiltration au profit du Chud/Ouémé-Plateau, 8 générateurs de dialyse au profit du Chd Zou-Collines, 8 générateurs de dialyse et un appareil d’hémofiltration au profit du Chud Borgou-Alibori et 4 unités de traitement et de distribution d’eau à raison d’une au profit de chacun de ces centres hospitaliers. C’est l’appui fait par le gouvernement au profit des dialysés. L’acquisition de ces équipements participe de la volonté de l’Exécutif d’augmenter la capacité des centres dédiés pour assurer une meilleure prise en charge à un plus grand nombre de patients. Par cet acte, le chef de l’Etat et son équipe vient une fois encore se porter au chevet des centres hospitaliers de zone. Cela montre à quel point le président Talon fait du renforcement du plateau technique de ces centres un défi majeur. A travers cette décision, le gouvernement honore ses engagements d’œuvrer à donner des soins de qualité aux patients donc le respect du droit à la vie. Cette opération d’équipement massif de ces centres de santé publics contribue à mettre en place les dispositions pour réhabiliter les hôpitaux publics et recréer la confiance avec les patients. Le processus pour renforcer la prise en charge au pays de certaines affections et pathologies se met progressivement en place. La répartition de ces équipements qui tient compte de la carte sanitaire du pays est à saluée puisque la plupart des grandes zones sanitaires sont couvertes. C’est une façon pour le gouvernement de montrer qu’il est sensible aux problèmes des dialysés. Somme toute, le président Talon est sur tous les fronts pour que l’hôpital béninois renaisse afin de donner de la dignité aux patients dans les centres de santé publics. Il est à rappeler que les ministres concernés par cette procédure sont instruits à l’effet d’accomplir toutes les diligences en vue de son accomplissement.

Léonce Adjévi