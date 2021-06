Le maire de la Commune de Bantè, Edmond Laourou, a été révoqué le mercredi 2 juin 2021 en Conseil des ministres. Selon Franck Kinnivo, expert en décentralisation, c’est le code électoral qui permet de déterminer le délai prévu par la loi pour procéder au remplacement d’un maire révoqué. A l’en croire, c’est l’article 194 de la loi électoral en République du Bénin qui renseigne que le remplacement se fait sous quinzaine, dès la notification à l’autorité de tutelle du décret portant révocation du maire. « La pratique du gouvernement, c’est de se conformer à la loi électorale parce que l’élection du maire est régie par le code électoral qui est la loi spécifique. La loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin est une loi qui organise la vie des commune parce que cette loi existait mais avant d’aller aux premières élections communales et municipales, on a dû élaborer une loi portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin. Si nous regardons le code électoral en vigueur en son article 194 alinéa 2, il est clairement dit que en cas de vacance du poste de maire par décès, démission ou empêchement définitif ou tout autre cause, il est procédé sous quinzaine à l’élection du nouveau maire par le conseil communal ou municipal en son sein. Dans cet intervalle, le premier adjoint au maire assure l’intérim. Donc, dès la notification à l’autorité de tutelle du décret portant révocation du maire de Bantè, le préfet peut organiser l’élection du nouveau maire de cette commune », a-t-il expliqué.

Léonce Adjévi