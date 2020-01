Fred Houénou à propos de la convocation du corps électoral pour le 17 mai: « C’est de la responsabilité et de l’anticipation  » 

L’émission politique « L’Entretien » de la chaîne de télévision privée « E-Télé » a reçu hier, dimanche 26 janvier 2020, Fred Houénou. Membre du parti Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb) et conseiller technique aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la poste, il a opiné sur la convocation du corps électoral pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020.

Fred Houénou salue l’initiative du chef de l’Etat Patrice Talon et de son gouvernement de convoquer le corps électoral pour les élections communales et municipales pour le 17 mai 2020. Il l’a fait savoir sur l’émission « L’Entretien » de la chaîne de télévision privée « E-télé ». A l’en croire, cette démarche participe de la responsabilité du gouvernement du Nouveau départ et de son chef de faire mieux que par le passé en ce qui concerne l’organisation des élections. « Je pense que ce n’est pas de l’empressement, encore moins de la précipitation. C’est de la responsabilité et de l’anticipation. Cela voudra dire que le chef de l’Etat et son gouvernement ont pris conscience. Selon lui, l’objectif du gouvernement est d’amener les organes en charge de l’organisation des élections, les partis politiques, les potentiels candidats à s’apprêter dès maintenant. « Il ne faut pas qu’on nous dise demain qu’il manque de moyens, que tel parti n’a pas pu valider sa liste parce qu’il aurait manqué telle pièce », a-t-il déclaré. Au cours de l’émission, l’invité de Théodule Hounsa s’est également prononcé sur sa nomination le 08 janvier 2020 comme conseiller technique aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la poste. Il a clarifié qu’il a accepté de travailler aux côtés du ministre Alain Orounla pour servir son pays le Bénin. « J’ai de très bonnes relations avec le ministre. Il donne des ordres et je les exécute. La décision finale lui revient », a-t-il conclu.

Léonce Adjévi