Fusion des plateformes de la Segub et du Guoce:Les procédures allégées pour les acteurs 

Le processus de définition du régime dématérialisation de la liasse documentaire du pré-dédouanement et du dédouanement en République du Bénin lancé en mai 2017 est à son terme. Le mercredi 5 février 2020, le projet de décret uniformisant les plateformes de la Société d’exploitation du guichet unique du Bénin (Segub Sa) et du Guichet unique des opérations de commerce extérieur (Guoce) en une seule entité pour toutes les formalités liées aux transactions de marchandises a été adopté en Conseil des ministres. La mise en application dudit décret comporte de nombreux avantages notamment l’allègement des procédures aux acteurs portuaires.

Un important pas vient d’être encore posé dans l’amélioration du climat des affaires. En sa séance ordinaire du mercredi 05 février 2020, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret uniformisant les plateformes de la Société d’exploitation du guichet unique du Bénin (Segub Sa) et du Guichet unique des opérations de commerce extérieur (Guoce) en une seule entité pour toutes les formalités liées aux transactions de marchandises. Par la même occasion, l’Exécutif a actualisé le décret du 12 mai 2017 en y intégrant les modifications retenues dans le but d’alléger les procédures à tous les acteurs portuaires concernés. Cette décision vient en renfort à celle prise en Conseil des ministres du 12 mai 2017 qui avait déjà acté le processus de la dématérialisation de la liasse documentaire du pré-dédouanement et du dédouanement au Bénin. Avant l’entrée en vigueur du nouveau décret, des concertations devront se tenir entre les services des Ministères concernés, en l’occurrence le Ministère de l’économie et des finances et celui des Infrastructures et des transports et les acteurs. Ces rencontres devront aboutir à la définition des modalités de la fusion des plateformes de la Segub Sa et du Guoce en une seule entité pour toutes les formalités liées aux transactions de marchandises. La décision de la dématérialisation de la liasse documentaire prise en Conseil des ministres est donc l’aboutissement heureux de l’ensemble des démarches et la concrétisation de la fusion des plateformes de la Segub et du Guoce.

Les avantages de la dématérialisation

La dématérialisation de la liasse documentaire du pré-dédouanement et du dédouanement comporte beaucoup d’avantages. Outre l’allègement des procédures aux acteurs, elle va réduire les tracasseries. Elle va surtout faire gagner du temps aux usagers et fera reculer la corruption et les bakchichs. C’est donc un pas de plus qui vient ainsi d’être franchi dans l’assainissement du secteur et par ricochet dans la consolidation et la préservation des finances publiques. Cette modernisation du système va sans nul doute compter dans les efforts fournis pour l’amélioration du climat des affaires et du classement Doing business du Bénin.

Serge Adanlao