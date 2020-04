Ganvié tente de se conformer aux règles

L’application des règles prescrites par le gouvernement dans le cadre de l’espace sanitaire défini aux fins de limiter la propagation du virus du Covid-19 tarde à prendre dans certaines Communes concernées. C’est le constat fait le mardi 31 mars 2020 dans l’arrondissement de Ganvié, Commune de Sô-Ava.

Selon Kéta, chef de l’arrondissement de Ganvié 2, les séances de sensibilisation se poursuivront aux fins d’amener les populations à avoir un réflexe de distance entre personnes et laver régulièrement les mains. « Nous allons poursuivre la sensibilisation. Nous ferons ce que nous pouvons. Nous leur dirons de ne pas attendre l’arrivée de la maladie avant de commencer par se laver les mains ou d’adopter la distance indiquée par le gouvernement. Nous allons respecter ce que l’Etat a dit», a-t-il promis. Mais, il faut remarquer que les barques et des pirogues sont assujetties à la rigueur des dispositions. « On nous a dit qu’à partir de 30 mars 2020, les déplacements seraient limités. Et on ne peut prendre que trois passagers par barque. Ils sont en train de respecter cela. Mais ce n’est pas facile, car on a été obligé d’augmenter le prix de la traversée. Ce qui gêne les populations », a laissé entendre Jonas Zannou, un des habitants de ce site touristique du Bénin.

Source: E-Télé