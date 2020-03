Gaston Zossou sur Canal 3 : « Il n’y a pas de développement sans la route »

L’ancien ministre et actuel directeur de la loterie nationale, Gaston Zossou, a commenté l’actualité nationale sur Canal3 dimanche 8 mars 2020. Appréciant, la gestion du président Patrice Talon, il s’est réjoui que le Bénin soit sorti des 25 pays les plus pauvres au monde et mette dès lors cap sur la sortie des 50 pays les plus pauvres. Selon l’invité, les Béninois sont plus nombreux à avoir accès à l’eau potable, l’électricité, les soins de santé adéquats, et aux routes confortables. Bottant en touche les critiques de ceux qui objectent que le Bénin prête trop, et que le développement ne s’arrête pas à la route, Gaston Zossou répond que «la route du développement passe par la route. Il n’y a pas de développement sans la route. Quand on dit qu’un pays se porte mieux et que ses équilibres macroéconomiques sont respectés, on engrange davantage de confiance pour s’engager pour le futur.