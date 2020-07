Gestion de la pandémie du Covid-19:Le Cnds félicite et encourage le gouvernement

By

La gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus par le gouvernement avec les mesures sociales prises pour atténuer les effets de la pandémie ne laisse pas indifférent le Conseil national du dialogue social (Cnds). Dans le communiqué ci-dessous publié, le président de l’institution à caractère tripartite national félicite l’Exécutif et l’encourage à poursuivre ses efforts pour le retour à la vie normale.

Communiqué

Le Conseil national du dialogue social (Cnds), une institution à caractère tripartite national, composé des représentants des employeurs, du gouvernement et des travailleurs félicite le gouvernement du Bénin dans sa méthode de gestion des crises, qui est d’analyser tous les tenants et les aboutissants sans se précipiter, afin de trouver des solutions durables pour des problèmes majeurs. Les membres du Cnds se réjouissent du fait que le gouvernement ait pris le temps de discuter avec les acteurs à la base avant de prendre les dernières mesures sociales. C’est la preuve que l’Exécutif est à l’écoute du peuple.

Le Cnds salue et encourage le gouvernement pour les mesures d’atténuation des effets socioéconomiques de la pandémie du Covid-19 annoncées dans le compte rendu du Conseil des ministres du 10 juin 2020 à l’endroit des entreprises formelles, les artisans et petits métiers de service de l’informel ainsi que les personnes vulnérables que sont les pauvres et extrêmes paubres.

Au regard de tout ceci, le Cnds encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour le retour à la vie normale.

Le Conseil national du dialogue social (Cnds) face à la montée du nombre des personnes infectées et du nombre des décès enregistrés ces derniers jours par le Coronavirus, rappelle aux partenaires sociaux et à la population toute entière que l’heure n’est pas au relâchement et qu’il faut redoubler d’ardeur à l’observance des gestes barrières contenus dans son appel en date du 7 avril 2020 face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) à savoir :

Se laver les mains très régulièrement ;

Tousser ou éternuer dans le creux du bras ;

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ;

Eviter les rassemblements et limiter au maximum sa vie sociale

Mesures sanitaires indispensables pour éviter les contacts

Eviter de fréquenter les lieux publics sauf ceux indispensables à la vie du citoyen, notamment les marchés, pharmacies, commerces alimentaires, banques, stations d’essence…) ;

Limiter les déplacements et les rassemblements, sauf ceux essentiels pour vous ;

Diminuer les déplacements en transports en commun, et éviter au maximum les déplacements interurbains ;

Recourir au télétravail dans le cadre de vos services ;

Faire reporter tous vos événementiels jusqu’à nouvel ordre ;

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) constater sur un proche, appeler immédiatement le Samu pour sa prise en charge.

Enfin, le Conseil national du dialogue social (Cnds) encourage et exhorte une fois encore tous les partenaires sociaux à poursuivre les échanges entre eux dans le cadre des recherches de solutions efficaces à cette crise sanitaire due à la pandémie du Coronavirus.

Le président du Cnds

Guillaume Attigbé