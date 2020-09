Gestion des catastrophes à Malanville:La Plateforme communale réfléchit sur les stratégies pour soulager la population

Le maire de Malanville, Guidami Gado, a échangé le lundi 14 septembre 2020, avec les membres de la Plateforme communale de réduction de risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques. Cette rencontre a pour but d’analyser la situation des inondations survenues dans la Commune afin de trouver des approches de solutions pour soulager les peines des populations sinistrées. Selon les indications de la météo au niveau du fleuve Niger, le niveau de l’eau est à 991 cm. Face à cette situation catastrophique, les membres de la Plateforme ont émis le vœu que des actions urgentes soient engagées pour venir en aide aux victimes. Suite à l’évaluation de la situation critique et des dégâts par les membres de la Plateforme, on dénombre pour le moment 8 022 ménages sinistrés soit 56 254 personnes touchées. Le maire a, par la suite, demandé aux membres de la Plateforme de poursuivre la sensibilisation des populations. Ces populations doivent éviter, la baignade dans les eaux au risque de noyade, de poursuivre le relogement des sinistrés au niveau des sites d’accueil notamment les magasins réalisés dans les arrondissements, d’approvisionner en eau potable les populations sinistrées au niveau des sites d’accueil, d’organiser des consultations foraines au niveau des sites d’accueil pour éviter la propagation du choléra, de la sécuriser les sites. Enfin, le maire a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté à venir en aide aux personnes sinistrées.

S. O (Stag)