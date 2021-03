Gestion des déchets dans le Grand Nokoué:5 maires nommés au sein du Conseil d’administration de la société Sgds-Gn

Les membres du Conseil d’administration de la société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le grand Nokoué (Sgds-Gn) sont désormais connus. Ils ont été nommés par décret en date du 20 janvier 2021 par le chef de l’Etat, Patrice Talon. Le Conseil d’administration de cette société chargée de gérer les déchets dans le Grand Nokoué est composé de douze membres selon le décret. Sur la liste de ceux-ci, figurent cinq maires. Il s’agit des maies des cinq communes du Grand Nokoué dont Luc Atrokpo, maire de Cotonou, Charlemagne Yankoty, maire de Porto-Novo, Angelo Ahouandjinou, maire d’Abomey-Calavi, Christian Houétchénou, maire de Ouidah, et Jonas Gbénamèto, maire de Sèmè-Podji. Présidé par Olga Prince Dagnon, représentante du ministère du Cadre de vie et du développement durable, le Conseil d’administration de la Sgds-Gn a également comme membres, un représentant du président de la République, un représentant du ministère de l’Economie et des finances et un représentant du ministère du Plan et du développement. De plus, les ministères de la Santé et celui de la Décentralisation s’y trouvent. Le mandat du Conseil d’administration, précise l’article 3 du décret, est de deux ans.

Léonce Adjévi