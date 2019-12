Gestion des déchets dans le Grand Nokoué:Les activités de la Sgds-Gn lancées 

Le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Tonato, a procédé hier, mercredi 18 décembre 2019, au lancement du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Inscrit dans l’opérationnalisation de l’acte stratégique 7 du pilier 3 du (Pag) et formulé par l’Agence du cadre de vie pour le développement du territoire, il est mis en œuvre par la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine (Sgds).

Les cinq Communes du Grand Nokoué que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji et Ouidah bénéficieront, dans les tout prochains jours, des services de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds), pour l’assainissement de leur cadre de vie. Les activités de la Sgds ont été officiellement lancées hier, mercredi 18 décembre 2019. La Sgds aura, entre autres, pour missions de balayer et désherber les rues et trottoirs, de curer les caniveaux, de professionnaliser des petites et moyennes entreprises impliquées dans le ramassage des ordures. Pour le directeur de la Sgds, Valérie Lawson, pour la réussite de ces missions, 25 petites et moyennes entreprises ont été recrutées dans les 5 Communes du Grand Nokoué avec 1360 agents balayeurs. Le coût des opérations des Pme sur les trois ans est évalué à 8,5 milliards de francs Cfa. Et pour un suivi minutieux des activités, 35 superviseurs ont été recrutés au niveau de la Sgds-Gn. Ceux-ci doivent suivre tous les services de pré-collecte, de collecte et de salubrité. Il y aura, par ailleurs, un suivi-contrôle informatisé et une évaluation annuelle des Pme recrutées. En procédant au lancement des activités de la Sgds, le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato, a déclaré que ce projet est un maillon important qui va donner de la valeur à toutes les actions de développement qui sont déjà entreprises aujourd’hui. « Il s’agit d’un programme complexe dont tous les composants se déclinent en projets inclusifs avec plus de 1500 emplois. », a-t-il déclaré.

Léonce Adjévi