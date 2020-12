Gestion des frais de tickets par les syndicats des zémidjans de l’Ouémé et du Plateau:Les C/Saf, C/Sae et Rp des 14 Communes écoutés à la Criet

Interpellés hier par la Brigade économique et financière dans le cadre de l’affaire relative à la gestion des frais des tickets mobilisés par les syndicats des zémidjans des 14 Communes de l’Ouémé et du Plateau, les chefs services des affaires financières, les chefs services des affaires économiques et des relations publiques desdites Communes ont été aussitôt envoyés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Ils ont été écoutés par le Procureur spécial Gilbert Togbonon pour répondre de leur forfait. Après leur audition, le procès a été programmé pour le 22 janvier 2022.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)