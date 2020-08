Gestion du Covid-19 au Bénin :81,9% de taux de guérison, la létalité 1,8% 

L’on en sait un peu sur la gestion du Covid-19 au Bénin par le Ministère de la santé. Le rapport de situation à la date du 13 août 2020 renseigne que depuis le dimanche 9 août 2020, le Bénin a passé le cap des 2000 cas d’infection au Covid-19. Ainsi, avec 70 781 tests réalisés depuis le 3 mai 2020, le Bénin enregistre un total de 2063 cas confirmés, 1690 personnes guéries et 39 décès. Le taux d’attaque national est de 16,9 pour 100.000 habitants. La létalité, c’est-à-dire la proportion de décès liés à une maladie ou à une affection particulière, par rapport au nombre total de cas atteints par la maladie ou concernés par la condition particulière, est de 1, 8 %.

Le taux de guérison est de 81,9% et celui de positivité, 2,9. Le nombre de cas sévère est de 2. En ce qui concerne le nombre de contacts directs de cas confirmés, il est de 22 160 dont 4 096 encore suivis. Le nombre de prélèvements traités est de 70 781. Le rapport renseigne également sur la répartition des cas confirmés de Covid-19 en fonction du département de notification, mais aussi sur la localisation des cas confirmés du Covid-19 au Bénin. Pour ce qui est de la répartition des cas confirmés de Covid-19 en fonction du département de notification, ce sont les départements du Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé qui sont en tête. Il est à rappeler que le respect des gestes barrières que sont le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, le port de masque en tous lieux et le respect de la distance de sécurité sanitaire de 1m, sont entre autres, les mesures à respecter rigoureusement pour limiter la propagation du Coronavirus au Bénin. Les populations sont invitées à joindre le centre d’appel Covid-19 au numéro 136 pour toutes informations au sujet du Coronavirus notamment le dépistage, la prise en charge, l’isolement, les signalements et les questions diverses. Les appels sont gratuits 24h sur 24,7 jours sur 7.

Léonce Adjévi