Gestion du Covid-19 dans les prisons de Porto-Novo et de Missérété:Le Lions club District 403 A4 fait œuvre utile 

Des dispositifs complets de lavage de mains, des boîtes de gel hydro-alcoolique et des masques de protection contre le Coronavirus. Voilà en substance le contenu du don offert vendredi 4 septembre 2020 par le Lions club District 403 A4 à la population carcérale de la prison civile de Porto-Novo. L’initiative, selon la présidente de la zone 21 du Lions club Rolande Dansi, vise à contribuer à la protection des personnes vulnérables en les mettant à l’abri de la transmission du Covid-19. Le Bénin, comme plusieurs autres pays du monde fait face à la pandémie du Coronavirus depuis plusieurs mois. Le gouvernement, à travers le Ministère de la santé demeure en alerte pour contenir cette crise sanitaire mondiale avec la contribution de divers partenaires dont le Lions club. Cette organisation humaniste a déjà apporté un chèque de 5 millions de francs Cfa pour soutenir les actions du gouvernement mais continue de multiplier les initiatives pour préserver la santé des populations vulnérables. Le lot de matériels offerts vendredi dernier va être bénéfique pour les établissements pénitenciers de Porto-Novo et de Missérété. Le régisseur de la prison civile de Porto-Novo, Léandre Sèdaminou, s’en réjoui. Tout en remerciant les donateurs pour la générosité, il tend la main à toute bonne volonté pouvant emboîter le pas au Lions club District 403 A4 dans le sens de la riposte au Covid-19 dans les prisons. A la suite du don à la prison civile de Porto-Novo, la délégation a été reçue en audience à la préfecture de l’Ouémé. Occasion pour le gouverneur du District 403 A4, Mouritalabi Adébayo Olatoundji et son équipe, de présenter le Lions club et ses actions à l’autorité préfectorale représentée par le secrétaire général Jean-Baptiste Akpamagbo.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-

Plateau)