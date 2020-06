Gestion du personnel enseignant non-agent de l’Etat:Les 82 agences de placements préqualifiés retenues

By

L’Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics (Anapes) a dévoilé, mercredi 24 juin 2020, la liste des soumissionnaires préqualifiés pour la gestion du personnel enseignant non-agent de l’Etat. Ils sont au total 82 cabinets et structures à être retenus de façon provisoire en attendant d’être consultés sur les modalités de réalisation des prestations qui démarrent pour compter de la rentrée scolaire 2020-2021. En effet, dans le cadre des réformes visant l’amélioration de la qualité de l’enseignement au Bénin, le gouvernement a décidé de confier à des agences de placement, le recrutement et la mise à disposition d’une partie du personnel enseignant à déployer au niveau des enseignements primaires et secondaires.

Communiqué de presse

Dans le cadre des réformes visant l’amélioration de la qualité de l’enseignement au Bénin, le Gouvernement a décidé de confier à des Agences de placement, le recrutement et la mise à disposition d’une partie du personnel enseignant non agent de l’Etat à déployer au niveau des enseignements primaire et secondaire.

A cet effet, un Avis à Manifestation d’Intérêts pour la sélection de cabinets ou structures de placement a été lancé le 11 décembre 2019.

A l’issue de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêts reçus, les cabinets et structures ci-après sont préqualifiés pour la mission d’agence de placement :