Gouvernance sous le Nouveau départ:« Les Béninois peuvent désormais prophétiser  leur développement », selon Gaston Zossou

La cohérence des actes que pose le président Patrice Talon et son gouvernement et l’énergie déployée rassurent plus d’uns du développement du Bénin. L’ancien ministre de la Communication et actuel directeur général de la Loterie nationale, Gaston Zossou, a opiné sur l’ensemble des réalisations du quinquennat du chef de l’Etat. Ainsi, sur l’émission « Débat à bâtons rompus » de la Télévision nationale hier dimanche 24 janvier 2021, l’ancien porte-parole et acteur politique se dit plus persuadé du développement à moyen et long terme que portent les actions du gouvernement. « Qui parmi nous qui vit à Cotonou et ses environs ne s’est pas trompé de chemin parce que les chantiers vont tellement vite que nous n’arrivions plus à nous repérer. Nous qui nous repérions avec des marécages, nous sommes aujourd’hui étourdis par la rectitude des routes et la nouvelle voirie. Nous pouvons désormais prophétiser notre développement. Et, devant cette évidence, nous devons accompagner le chef de l’Etat avec tous nos vœux de réussite », a-t-il souhaité. Toutefois, faisant le tour de tous les secteurs, le Dg de la Loterie nationale a fait savoir que le Bénin disposera de l’électricité de grande capacité et bon marché d’ici quelques années s’il continue ses efforts. De ses explications, il ressort que les actions que posent le chef de l’Etat et son gouvernement constituent le substrat du développement économique du pays. A l’en croire, la gouvernance s’est considérablement améliorée.

Benjamin N. Douté