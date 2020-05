Grandes tendances des Communales:Up-Br, une écrasante victoire  (La prime à l’union)

La Commission électorale nationale autonome va proclamer ce mercredi 20 mai 2020, les résultats des élections communales du dimanche 17 mai. Les données collectées par les correspondants du groupe de presse « Le Matinal »/E-Télé sur le terrain créditent l’Union progressiste (Up) et le Bloc républicain (Br) d’une écrasante victoire. Cette percée des deux partis issus des entrailles du pouvoir en place n’est pas un effet de hasard. Elle est la résultante de l’union des leaders charismatiques et des militants qui ont compris l’enjeu du scrutin.

Bis repetita pour l’Union progressiste et le Bloc républicain. Tout comme aux législatives du 28 avril 2019, l’Up et le Br sortent victorieux des élections communales du 17 mai 2020. Les deux formations politiques soutenant le président Patrice Talon et son gouvernement dans leurs actions ont damé le pion à leurs adversaires politiques. Sans surprise, les données collectées par votre journal et qui seront sans doute confirmées ce jour par la Commission électorale nationale autonome (Céna) sont à l’avantage de l’Up et du Br qui confirment du coup leur suprématie dans le landerneau politique béninois. Dans le département de l’Atlantique, c’est un-raz-de marée. L’Up arrive largement en tête avec plus de 158 327 voies. Elle est suivie du Bloc républicain qui totalise 129 183 voies. Les autres partis à savoir la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), l’Union démocratique pour un Bénin (Udbn) et le Parti du renouveau démocratique (Prd) arrivent derrière respectivement avec 19 552, 16 010 et 14 289. Dans les autres départements tels que le Littoral, l’Atacora et le Mono, la dynamique triomphante est la même. L’union des leaders politiques et des militants a permis de prendre le dessus sur les trois autres partis en lice. En termes de pourcentage, avec 882 334 et 932 877 de voies du Br et de l’Up au plan national, ils obtiennent 38,99% et 41,22%. La Fcbe s’en sort avec 353 513 soit 15, 62%. Le Prd et l’Udbn ont mobilisé 150 357 soit 6, 64% et 68 019 avec 3%. Au regard de ces performances, ils auront droit au chapitre pour la répartition des sièges. Bruno Amoussou et Abdoulaye Bio Tchané, peuvent se frotter les mains. Ils ont accompli la mission à eux confiée en réussissant à imposer leur formation politique dans l’environnement politique béninois. Ainsi donc, l’horizon 2021 semble se dégager puisque les deux partis disposeront du nombre de maires requis en plus des députés pour soutenir leur candidat à la Présidentielle.

Serge Adanlao