Groupe de presse « Le Matinal »:Les vœux du Dg Agapit Napoléon Maforikan

A l’orée de la nouvelle année 2021, le Directeur général du groupe de presse « Le Matinal » souhaite ses meilleurs vœux aux auditeurs, auditrices de « Océan Fm » et lecteurs du quotidien « Le Matinal ». A travers un message, Agapit Napoléon Maforikan remercie les uns et les uns pour la confiance renouvelée et leur réitère la disponibilité des organes de presse à servir l’intérêt de la Nation. Lire ci-dessous, un extrait de son message.

Message du Dg du groupe de presse « Le Matinal »

Chers amis lecteurs, auditeurs et partenaires de Océan Fm, du journal « Le Matinal »,

Nous sommes à l’orée d’une nouvelle année 2021. 2020 est donc terminée et comme le veut la tradition, c’est pour moi un réel plaisir en ma qualité de Directeur général de « Matinal communication », le groupe de presse éditeur du quotidien « Le Matinal » et de la radio des défis, « Océan Fm » de vous formuler mes vœux les meilleurs.

Je voudrais vous dire toute ma joie de vous compter parmi nos fidèles lecteurs, auditeurs, nos amis de tous les jours, nos soutiens de tous les instants. Je souhaite pour l’année 2021, une bonne et heureuse année. C’est le moment pour moi d’avoir une pensée très pieuse mais également très reconnaissante en direction de notre Pdg, le fondateur du groupe, Charles Toko, qui ne nous marchande aucun soutien tous les jours, tous le temps où nous le sollicitons. Qu’il ait la force, qu’il ait la santé. Que le bonheur et la joie rôdent autour de lui durant cette nouvelle année et que celle-ci soit pour lui, une année de plus d’accompagnement. A vous, auditeurs de Océan Fm, très particulièrement, vous qui nous suivez régulièrement sur la 88.6, à vous, lecteurs et partenaires du journal « Le Matinal », à vous tous, qui aimez notre groupe de presse, soyez bénis en cette nouvelle année. 2020 a été une année très éprouvante, nous le savons tous, à cause de la pandémie du Coronavirus et nous savons combien beaucoup de familles ont laissé des proches, des personnes qui leur étaient chères, et ces personnes qui leur sont toujours chères. C’est l’occasion pour moi de nous appeler à continuer à observer les gestes barrières car, si on a pu noter une certaine résilience, il est évident que le virus file toujours, le virus rode toujours autour de nous, le virus fait toujours des dégâts, le virus est toujours présent. Mais le virus ne nous empêchera pas de travailler pour votre information. C’est l’occasion pour moi de saluer nos équipes, les équipes de reportage, les équipes techniques, celles qui se déploient jour et nuit pour que vous ayez plus d’informations dans toutes les langues que nous parlons au niveau de notre chaîne de défi.

Je salue également toutes les personnes de bonne volonté qui facilitent le travail de nos équipes sur le terrain. Je salue nos correspondants à travers les villes. Ceux-là qui nous aident à couvrir le pays et à vous apporter de bonnes informations.

Je salue l’équipe d’Océan Tv Online. Cette équipe nouvelle pour une aventure nouvelle et qui essaie de positionner ce qui se produit en ligne dans un autre format, dans un format différent.

Chers amis auditeurs et auditrices, l’année 2020, bien que difficile nous a permis quand même de couvrir avec une maestria dont je voudrais féliciter les différentes équipes des élections communales. En 2021, nous aurons à couvrir la Présidentielle, l’élection qui nous permettra d’avoir un nouveau président de la République pour les cinq prochaines années. C’est l’occasion pour moi de vous rassurer de notre présence, de notre constance, de notre constante disponibilité et de notre détermination à continuer à vous apporter les informations qu’il vous faut. Les informations utiles pour que vous soyez au fait de l’actualité aussi bien de votre environnement direct, de votre département, le Littoral, dans les départements de l’Ouémé qui sont à côté et autres lieux qui ne sont pas loin de nous, des informations du pays. Soyez avec nous.

Nous allons continuer à nous battre pour que le Coronavirus soit un vilain souvenir mais ce ne sera pas sans chacun de nous par rapport aux gestes barrières. Faisons en sorte qu’autour de nous, la joie, la paix, la solidarité, le partage, soient nos meilleures alliées durant l’année 2021.

Restez câblés sur la fréquence 88.6 et sur les supports en ligne car, Océan Fm, c’est la radio des défis et c’est la radio qui est prête à vous rendre facile la vie à travers des informations utiles. Continuez à lire « Le Matinal » et à faut informer via les différents supports du groupe de presse. Gardez le cap et survolons cette nouvelle année avec autant de joie, de plaisir et de solidarité.

Bonne et heureuse année 2021 à vous toutes et à vous tous et que Dieu bénisse le Bénin.

Je vous remercie.