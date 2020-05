Harcèlement sexuel dans les médias au Bénin:L’Upmb condamne le phénomène et lance une cellule d’assistance juridique aux victimes

L’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb) a réagi face à l’affaire « Harcèlement sexuel dans les médias au Bénin » qui défraie la chronique depuis le 03 mai 2020. Après avoir condamné le phénomène, l’Upmb a lancé une cellule d’assistance juridique aux victimes. Ci-dessous le communiqué de l’Upmb.

Communiqué de l’Upmb

A l’instar de l’opinion publique, l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb) a été informée, par le canal des réseaux sociaux, des dénonciations de cas de harcèlements sexuels dans certaines entreprises de presse du Bénin.

De ces dénonciations faites par des femmes journalistes suivis de nombreux autres témoignages ayant traits aux mêmes pratiques, il ressort que nombre de cas de harcèlement et de viols ont été déjà recensés dans le rang des médias béninois et malheureusement passés sous silence par les victimes.

Ces faits, d’une extrême gravité pour l’expression du potentiel des femmes des médias et pour leur plein épanouissement dans la corporation, ne saurait laisser l’Upmb indifférente d’autant plus que, saisissant l’occasion de la célébration de l’édition 2020 de la Journée internationale de la femme, elle avait organisé avec le soutien technique de l’Ambassade des Pays-Bas au Bénin, un atelier de réflexion sur le leadership dans les médias au Bénin le 12 Avril 2020 ; ladite séance avait d’ailleurs permis de faire des recommandations portant entre autre sur la prévention et la lutte contre les violences à caractère sexuel à l’encontre des femmes dans la presse béninoise.

Aussi, scandalisée par ces révélations fracassantes de cas qu’elle condamne avec fermeté et pour lesquelles elle exhorte la justice à mener les investigations idoines aux fins de sanctions appropriées, l’Union des Professionnels des Médias du Bénin dont la mission est, entre autres, de soutenir et protéger les professionnels des médias dans l’exercice de leur fonction dans un cadre sécurisé, d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des professionnels des médias et d’œuvrer au respect de l’intégrité physique et morale de ses membres, exprime-t-elle sa compassion et sa solidarité à tous les acteurs des médias victimes de ces actes ignobles et indignes de la profession de journaliste au Bénin.

Elle invite les responsables des entreprises de presse concernées par les dénonciations à faire appliquer des sanctions exemplaires aux auteurs des actes de harcèlement et autres sévices sexuels perpétrés mais aussi de mettre en place des mécanismes de prévention de telles déviances dans le milieu des médias au Bénin.

Pour sa part, l’Upmb informe tous les professionnels des médias ainsi que l’opinion publique nationale de la mise en place et du lancement prochain d’une Cellule d’aide et d’assistance juridique aux professionnels des médias victimes de tout type d’abus (sexuel, judiciaire…) ou attrait devant la justice dans l’exercice de leur profession.

Fait à Cotonou le 04 Mai 2020

La Présidente,

Zakiatou O. Latoundji