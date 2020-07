Haute cour de Justice:Le député Eustache Akpovi remplace Jonas Gbènamèto

Le remplaçant de Jonas Gbènamèto à la Haute cour de justice est enfin connu. Il s’agit du député Eustache Akpovi. Il a été désigné mardi 28 juillet 2020 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo par ses pairs du groupe parlementaire Bloc républicain. Il a recueilli 73 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Au terme du vote, l’heureux du jour a livré ses premières impressions à la presse parlementaire.

« …Je suis très heureux simplement parce que j’ai reçu la confiance de la plupart des députés pour représenter le Parlement au sein de cette grande institution qu’est la Haute cour de justice (Hcj) », a confié l’élu parlementaire. Il compte s’investir davantage pour la République et acquérir de nouvelles expériences dans ses nouvelles fonctions. « Je pense que ma présence dans cette institution me permettra de travailler davantage pour la République et d’acquérir encore plus d’expériences. Je vous remercie… », a-t-il conclu.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)