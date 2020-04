HOUNKPATIN ET WADAGNI RÉCEPTIONNENT 5 MILLIONS DE MASQUES ET PLUSIEURS AUTRES MATÉRIELS

Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et son homologue de l’économie et des finances ont procédé dans la matinée de ce vendredi 10 avril 2020 à la réception de 5 millions de masques. L’arrivée de cet important lot de masques augmente la capacité du pays à faire face à cette pandémie. Le Bénin avait déjà acquis d’importants moyens médicaux, dont les masques, pour lutter contre le coronavirus. Tout cela permettra aux pharmacies de faire face à la demande des populations.

En dehors des masques, plusieurs consommables médicaux ont été également réceptionnés à l’aéroport de Cotonou. Il s’agit notamment d’un second lot de chloroquine et des respirateurs. A travers une déclaration face à la presse, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a rassuré une fois encore la population en mentionnant que toutes les dispositions possibles ont été prises par le gouvernement pour une bonne gestion de cette période de crise sanitaire liée au covid-19 que traverse le Bénin. Pour rappel, le pays compte à la date de ce vendredi 10 avril 2020, 26 cas confirmés de covid-19 dont 20 sont sous traitement, 5 cas guéris et 1 mort. Au total 953 tests ont été réalisés sur des passagers mis en quarantaine et seulement 18 personnes ont été déclarées positives.