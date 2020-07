Impact du Covid 19 dans le secteur de l’Energie:Jean-Claude Houssou expose les efforts du Bénin à ses pairs d’Afrique

Le Bénin n’est pas resté les bras croisés face aux effets du Coronavirus. Le ministre de l’Energie l’a signifié à ses pairs d’Afrique lors de la réunion par visioconférence organisée par l’Agence internationale de l’Energie (Iea) hier mardi 30 juin 2020. A en croire Dona Jean-Claude Houssou, des mesures particulières, outre celles barrières, ont été prises au niveau des structures sous-tutelle. A la Société béninoise d’énergie électrique, par exemple, le télétravail et la rotation de personnel ont été privilégiés. De même, un certain nombre d’agents ont été mis en chômage. Le ministre de l’Energie a aussi souligné l’interruption, dans cette période, de la coupure pour non-paiement de facture et surtout les actions liées au hors réseau qui nécessitent un appui important des Ptf. « Au-delà de tout cela, nous avons noté un impact important au niveau du déroulement des projets, la gestion budgétaire qui nécessite une attention particulière. Le gouvernement a également mis en place un certain nombre de mesures d’atténuation des impacts du Covid-19 dans le secteur électrique, notamment la prise en charge par l’Etat de la hausse tarifaire qui était initialement prévue dans cette période et qui a été différé, le paiement de trois mois de factures pour les Pme », a-t-il martelé. Pour le ministre Sénégalais du pétrole et des énergies, il est important désormais de saisir les opportunités qui s’offrent aux Etats pour transformer les contraintes et construire des systèmes résilients afin de faire face à la crise du Covid-19. Les défis, a dit Mouhamadou Makhtar Cissé, sont énormes dans le secteur des énergies. A cet effet, il a souhaité qu’à l’horizon 2020, le continent noir puisse offrir des services d’énergie fiable, viable, durable, moderne et à un prix abordable.

Joël Samson Bossou