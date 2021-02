Impressions des représentants des duos après le tirage 

By

Les différents duos autorisés à prendre part à la Présidentielle du 11 avril prochain étaient au siège de la Commission électorale nationale autonome (Céna) jeudi 25 février 2021 à travers leurs représentants au tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin unique. Au terme du tirage, ces derniers ont livré leurs impressions.

Christelle Houndonougbo, représentante du duo Talon-Talata : « Le tirage s’est fait dans la convivialité totale »

« Le tirage s’est fait dans la convivialité totale. Nous sommes en troisième position. Vous savez ce que le chiffre 3 veut dire. Nous restons en équilibre et nous avançons ».

Robert Gbian, représentant du duo Talon-Talata : « Le chiffre 3 signifie que nous serons le premier »

« Nous avons choisi le chiffre 3 qui symbolise la constance. C’est dire que le chiffre 3 va nous conduire à la victoire et quelque part aussi on dit aussi dans la Sainte Ecriture que les premiers deviendront les derniers et les derniers les premiers. Le chiffre 3 signifie que nous serons les premiers après les élections du 11 avril. Je crois que ce chiffre est un bon signe pour le duo Talon-Talata ».

Alain Orounla, porte-parole du gouvernement : « Le rituel s’est accompli dans la transparence »

« Le rituel s’est accompli dans la transparence, l’équité, l’équilibre, l’égalité des chances des candidats ; dans un esprit de convivialité, paisible, de respect mutuel des candidats et de leurs représentants. Ce qui augure de la paix que nous attendons et de la quiétude sous laquelle le processus électoral va se dérouler jusqu’à son terme. Le président de la Céna a invité les candidats à maîtriser leurs sympathisants, leurs électeurs afin que l’ambiance de campagne et le vote se déroulent dans les mêmes conditions de paix, sans dérapage verbal pour la consécration du système électoral nouveau de notre pays qui a réformé son système partisan ».

Aboubacar Yaya, représentant du duo Soumanou-

Hounkpè : « Le numéro 2 va prendre la première place »

« Nous avons tiré le chiffre 2 qui est un chiffre divin. Dieu a créé toute chose en double, l’homme et la femme ; le jour et la nuit. Nous serons le premier le 11 avril. Le numéro 2 va prendre la première place. Je tiens à remercier les autorités de la Céna. Cela s’est passé de façon transparente. Nous serons deuxième sur le bulletin de vote. Les élections, c’est une fête. Nous demandons à tout un chacun que cette fête ait lieu le 11 avril ».

Propos recueillis par Abdourhamane Touré