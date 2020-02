Incendie à Bantè:100 hectares de cajou ravagés à Atokolibé

Plus de 100 hectares de cajou sont partis en fumé le dimanche 02 février 2020 à Atokolibé. C’était dans la commune de Bantè. Cet incendie qui a duré plus de 24 heures a fait un grand ravage dans cette localité situé au centre du pays. Selon les témoins, le feu a commencé aux environs de 11 heures et s’est propagé sur une grande superficie consumant tout sur son passage jusqu’à la soirée du lundi 03 février. Pour les populations de cette localité qui vivent essentiellement de l’agriculture, c’est une grosse perte. En dehors du cajou, des cultures comme l’igname et le manioc ont été aussi consumées par le feu.

Patrice Zounde (Stag)