Incendie au marché Dantokpa:Des boutiques de céréales et d’ustensiles parties en fumée

Un incendie est survenu dans l’après-midi du dimanche 4 avril 2021 au marché Dantokpa à Cotonou au niveau du secteur céréalier. Plusieurs boutiques de céréales et d’ustensile sont parties en fumée dans cet incendie dont l’origine est encore inconnue.

Le marché Dantokpa a encore subi le diktat des flammes dans l’après-midi du dimanche 4 avril 2021. Le feu déclenché au niveau du secteur céréalier connu sous le nom de Kpodji et a consumé hangars, boutiques, céréales, ustensiles, sacs de sucre, fils électriques et autres divers. Selon le point fait par le chef bureau opérations et catastrophes du Groupement national des sapeurs-pompiers qui a coordonné les opérations, le commandant des sapeurs-pompiers, Gilbert Edah, les soldats du feu ont été alertés vers 13 heures pour un feu de hangar. Ils se sont ensuite dépêchés sur les lieux pour circonscrire le feu. «Nous sommes arrivés sur le lieu, c’est là nous avons découvert qu’il s’agit d’un feu d’une superficie d’environ 1200 mètres carrés (…). Très tôt, nous avons engagé les moyens hydrauliques, six camions citernes-incendie ceci avec six petites lances et une lance monitor pour pouvoir maîtriser l’intensité des flammes », a-t-il confié. Il a fallu six heures à une soixantaine de sapeurs-pompiers pour venir à bout de l’incendie. « A la fin avec les recherches minutieuses, on pourrait identifier éventuellement les causes, mais généralement dans le marché, c’est qu’il y a des gens qui font les feux pour préparer ou bien il y a les circuits qui sont à l’intérieur du marché », a-t-il ajouté. Il n’y a pas eu de blessés, ni de morts. Le marché Dantokpa est souvent la proie des incendies. Le dernier en date remonte au 25 mars 2021. Six boutiques de friperie avaient été complètement brûlées.