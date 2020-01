Arrêté le jeudi 23 janvier 2020 à Parakou par la Police républicaine et présenté à la presse le lendemain, Faléti Biaou Ayodélé Prudence autoproclamé « Général Faléti » a été auditionné par le Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Gilbert Togbonon. En attendant son jugement formel, il a été déposé à la prison civile d’Akpro-Missérété dans le département de l’Ouémé. Ce dernier a été inculpé pour des faits de violence et de vandalisme. Notons qu’au cours de son arrestation, le fameux « Général Faléti » de Savè détenait une importante somme d’argent, des téléphones portables et des gris-gris.

A-A (Corresp. Ouémé-Plateau)