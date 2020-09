Inondation à Kandi:Plusieurs dégâts matériels notés

Le village de Gogbèdè à Kandi a enregistré d’énormes dégâts matériels suite à la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la Commune dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2020. En effet, entre autres dégâts enregistrés, on retient des habitations totalement ou partiellement écroulées sous la furie des eaux, des volailles ainsi que des bétails emportés, des intrants agricoles pour la campagne cotonnière 2020-2021 mouillés et des greniers de vivres et des champs de cultures vivrières ont été emportés. Sensible à la situation des sinistrés, le préfet de l’Alibori, Mohamadou Moussa, s’est aussitôt rendu dans le village pour témoigner à la population son soutien et celui du gouvernement. Il a aussi instruit le maire de Kandi, Alazi Saka Osséni Zinatou, à prendre les dispositions qui s’imposent afin de reloger les ménages actuellement sans-abris. Le recensement est en cours pour connaître le nombre exact de sinistrés.

Évelyne Dossou (Stag)

Les sinistrés réconfortés par le maire

Le maire de Kandi, Alazi Saka Osséni Zinatou, a rendu visite le mardi 1er septembre 2020 aux habitants du village de Gogbèdè, arrondissement de Bensouka. Accompagnée d’une délégation, l’autorité communale est allée apporter son soutien aux sinistrés des inondations. D’après l’Agence Bénin presse, plus de 75% de ménages ont été délogés par l’eau occasionnant des dizaines de sans abris. Le Conseil communal de Kandi a instruit le chef du village et les conseillers locaux aux fins de procéder au recensement des sinistrés dans un bref délai. Ce qui permettra aux autorités communales de se faire une idée du nombre total des victimes de l’inondation. En attendant les prochaines mesures à prendre, le maire Alazi Saka Osséni Zinatou a procédé urgemment au relogement des sinistrés dans l’Ecole primaire publique de Gogbèdè.

Bour-Han Amoussa (Stag)