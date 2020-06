Inondation, Asphaltage, Papc… à Cotonou:Luc Atrokpo échange avec le ministre Tonato

La première sortie du maire de Cotonou Luc Atrokpo l’a conduit au cabinet du ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Tonato le mardi 23 juin 2020. Au cœur des discussions, les préoccupations urgentes à savoir la voirie et l’assainissement. A ce propos, le maire a confié au ministre qu’après avoir fait le bilan avec l’équipe municipale, il a jugé nécessaire d’aller le voir pour transmettre les remerciements de la municipalité au gouvernement et ensuite pour faire le point des orientations sur le reste des projets en cours. Très ravi de son hôte, José Tonato a remercié le successeur de Isidore Gnonlonfoun pour sa promptitude et sa réactivité, mais surtout pour sa volonté de donner un souffle nouveau à la prise en main et la gestion efficiente des infrastructures que le gouvernement est entrain de réaliser pour la ville de Cotonou. Après avoir fait le point des projets Asphaltage, le Grand Nokoué, Pavicc (changements climatiques), le Papc (assainissement pluvial de Cotonou) pour lequel il a eu à tenir une rencontre avec la Banque mondiale dans la matinée, le ministre Tonato a prévenu le maire que le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers seront particulièrement intransigeants sur l’entretien des ouvrages de la part de la municipalité. L’épineuse question de l’inondation était aussi au cœur des discussions. A ce propos, le ministre Tonato a donné une suite favorable à la requête du maire qui est de trouver des solutions intermédiaires pour soulager les populations. Dans ce cadre, une rencontre est prévue entre les deux autorités et la plateforme de gestion des catastrophes naturelles dans le Littoral afin d’y trouver des solutions idoines. Luc Atrokpo était accompagné pour la circonstance par le deuxième adjoint Gatien Adjagboni et le Directeur des services techniques Lambert Ayitchéhou.

Abdourhamane Touré