Inondations à Malanville:Plus de 56 000 sinistrés

Les personnes victimes des inondations dans la Commune de Malanville se comptent par dizaine de milliers. Selon le maire de Gado Guidami, la Plateforme communale de prévention des risques de catastrophe a enregistré plus de 56 000 personnes sinistrées. L’autorité communale, interviewée, mardi 22 septembre 2020 par la télévision nationale a expliqué que dans le lot des 56 000 personnes sinistrées, environ 5 000 personnes ont pu bénéficier de l’aide et sont à l’abri. En effet, la Plateforme communale de prévention des risques de catastrophe a pu installer 9 grands magasins permettant de loger la population. Le gouvernement à travers l’Agence nationale de protection civile (Anpc) a fait un premier geste à l’endroit des sinistrés dans la journée du lundi 22 septembre 2020. Le soutien de l’Exécutif est notamment constitué de plusieurs kits alimentaires dont des centaines de sacs de maïs, de riz et autres denrées alimentaires. Gado Guidami appelle les bonnes volontés en dehors du gouvernement à voler au secours des sinistrés. En exemple, il a cité une Organisation non gouvernementale qui est allée en aide à la Commune à hauteur de 560 personnes avec des kits alimentaires.