Inondations dans le septentrion:Le président Vlavonou rend visite aux victimes

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou est très sensible aux inondations qui ont causé des pertes en vies humaines dans la région du Nord Bénin. Pour constater de visu les affres de cette catastrophe et compatir à la douleur des familles éplorées suite à la montée des eaux des fleuves Niger et Okpara, il effectue une descente sur le terran depuis le lundi 28 septembre 2020.

Dans la Commune de Parakou, la deuxième personnalité de l’Etat s’est entretenue avec le préfet du Borgou, Cissé Moussa Djibril puis le maire Inoussa Zimé Chabi. « Le président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale, quelques présidents de commissions parlementaires ont décidé d’aller au secours, de sympathiser, de soutenir les victimes et de remonter le morale à tout le reste. Nous disons merci au président de l’Assemblée nationale pour avoir eu cette idée de solidarité à l’endroit de nos compatriotes qui sont touchés par ces événements. Le pays est un et indivisible et le président de l’Assemblée nationale vient de le prouver à travers nos échanges que le dernier Béninois, qu’il soit au fin fond du pays doit se considérer comme Béninois », s’est réjoui le maire de Parakou, Inoussa Chabi Zimé. Quant au préfet Djibril Cissé, il a remercié la délégation parlementaire pour son assistance. « Puisque le président de l’Assemblée nationale est là dans le cadre d’une assistance qu’il a bien voulu apporter aux populations de nos départements, les populations frappées par le sinistre, alors j’ai tenu vraiment à le remercier pour cette attention bienveillante dont font l’objet nos populations. Je n’ai pas manqué donc de prier pour lui afin que Dieu et les mânes de nos ancêtres l’assistent dans l’accomplissement de cette exaltante mais combien délicate mission républicaine », a-t-il déclaré.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)