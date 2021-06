Insécurité à Ekpè:03 présumés braqueurs interpellés

La Police républicaine a procédé à des arrestations après un braquage ayant fait deux (02) morts dans l’arrondissement d’Ekpè, dans la Commune de Sèmè-Podji. Selon les informations recueillies, les interpellations ont eu lieu entre la journée du vendredi 28 au lundi 31 mai 2021. Ces individus interpellés sont en effet soupçonnés de faire partie d’un groupe de braqueurs ayant opéré à mains armées dans une boutique appartenant à des ressortissants nigériens. Ils sont au nombre de trois (03) à être interpelés à Tchonvi et à Ekpè. Rappelons que le braquage a été effectué dans la journée du mercredi 26 mai 2021 à Ekpè. Les présumés braqueurs ont durant leur opération, emporté de l’argent et tué deux (02) personnes dont un jeune homme et un enfant d’environ cinq (05) ans. Un habitant de l’arrondissement a été grièvement blessé et suit des soins dans un hôpital de Cotonou. Indiquons que selon les confrères de Banouto, le commissaire de l’arrondissement d’Ekpè n’a pas voulu se prononcer sur le dossier.

Merveille Sagbohan (Stag)