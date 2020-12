Insécurité à Sèmè-Podji:La police républicaine démantèle 2 ghettos à Sèkandji

Une équipe dirigée par le commissaire d’Agblangandan, le lieutenant de Police Carin Viakinnou, a effectué en début de weekend écoulé, 2 descentes à Sèkandji dans l’arrondissement d’Agblangandan, Commune de Sèmè-Podji. La première descente a permis à la Police républicaine de mettre la main sur un sac contenant 97 boulettes de chanvre-indien, un bidon d’un litre-et-demi d’une infusion faite à base de graine de cannabis, un paquet de rizilla et un briquet. Les propriétaires du domaine perquisitionné, les nommés S.S et S.M, ont été également appréhendés par les forces de l’ordre. La seconde descente a permis, quant à elle, d’interpeler un certain D.E., qui avait en sa possession 37 autres boulettes de chanvre indien. Les mis en cause ont été mis à la disposition de l’Ocertid sur instruction du procureur de la République et déposés plus tard à la prison civile de Missérété.

L. A