Insécurité dans le Nord-Bénin:Les hors-la-loi sèment la psychose à Toucountouna

Les populations de Toucountouna, dans département de l’Atacora sont dans la psychose imposée par les hors-la-loi en cette période de fin d’année. Elles sont ces derniers temps victimes de plusieurs cambriolages. Selon nos sources, des maisons, églises et boutiques se vident chaque jour de leur contenu par le fait des individus non encore identifiés. « J’ai été visité par des cambrioleurs. Les lumières éclairaient dans ma cabine, mais ils ont tout cassé. Comme ils n’ont pas trouvé de l’argent, ils ont détérioré ma photocopieuse. Des portables de mes voisins ont été ramassés », a confié une victime à Frissons radio hier lundi 21 décembre 2020. Ainsi, la Police républicaine de la localité s’emploie activement aux fins de freiner l’élan de ces malfrats. Pour rappel, le commissaire central de Natitingou et son adjoint ont été relevés de leurs fonctions à cause des cas de braquages devenus fréquents dans la commune.

N. D.