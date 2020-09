Deux réseaux de vol à mains armées et de cambriolage de boutiques et de maisons ont été démantelés par la Police républicaine les 1er et 4 septembre 2020 à N’Dali. Au cours de cette opération de démantèlement, 5 individus ont été interpellés. Après perquisition chez ces derniers, la Police républicaine a retrouvé 5 motocyclettes et d’autres matériels volés. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver les autres acteurs du réseau ainsi que les complices.

Sadyath Odjo (Stag)